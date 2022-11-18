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Роспотребнадзор: в России активизировался эпидемический процесс по гриппу, ОРВИ и COVID

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В России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор: в России активизировался эпидемический процесс по гриппу, ОРВИ и COVID
  • РИА Новости

«Несмотря на незначительные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули важность вакцинации от гриппа, который представляет особую опасность для детей, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что наращивание объёмов производства лекарств в России идёт высокими темпами.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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