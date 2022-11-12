Мурашко: наращивание объёмов производства медпрепаратов России идёт высокими темпами
- РИА Новости
«В целом мы видим, что поставки препаратов и наращивание объёмов производства отечественных идут по плану, высокими темпами», — приводит ТАСС его слова.
Мурашко добавил, что изменения в регуляторной системе позволили обеспечить быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок
Также министерство здравоохранения России поручило российским регионам сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца.