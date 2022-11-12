Минздрав России поручил регионам сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца
- РИА Новости
«Министерством здравоохранения даны жёсткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырёх месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы», — цитирует его ТАСС.
Мурашко добавил, что четырёхмесячный запас является минимальным запасом, который должны иметь в своём распоряжении региональные медицинские организации.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что самой главной задачей правительства является сохранение населения, здоровья и благополучия граждан России.
В июне Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.