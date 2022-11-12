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Минздрав России поручил регионам сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца

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Министерство здравоохранения России поручило российским регионам сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Минздрав России поручил регионам сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца
  • РИА Новости

«Министерством здравоохранения даны жёсткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырёх месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы», — цитирует его ТАСС.

Мурашко добавил, что четырёхмесячный запас является минимальным запасом, который должны иметь в своём распоряжении региональные медицинские организации.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что самой главной задачей правительства является сохранение населения, здоровья и благополучия граждан России.

В июне Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

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