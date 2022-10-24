Узнать больше

Путин отметил, что здоровье и благополучие россиян являются главной задачей властей

Короткая ссылка
Самой главной задачей правительства является сохранение населения, здоровья и благополучия граждан России, отметил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Чернышенко на встрече с главой государства доложил о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта.

«Благодаря национальной цели «Сохранение населения, здоровья и благополучия граждан», где ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%», — сказал он.

Путин в ответ на это подчеркнул, что «это самая главная задача».

Как подчеркнул Чернышенко, на экономику это может влиять «гораздо сильнее, чем что-либо другое».

«Потому что, когда граждане долго живут и не болеют, это самое важное», — добавил вице-премьер.

В июне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

Также в мае премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить