Путин отметил, что здоровье и благополучие россиян являются главной задачей властей
Чернышенко на встрече с главой государства доложил о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта.
«Благодаря национальной цели «Сохранение населения, здоровья и благополучия граждан», где ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%», — сказал он.
Путин в ответ на это подчеркнул, что «это самая главная задача».
Как подчеркнул Чернышенко, на экономику это может влиять «гораздо сильнее, чем что-либо другое».
«Потому что, когда граждане долго живут и не болеют, это самое важное», — добавил вице-премьер.
В июне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.
Также в мае премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%.