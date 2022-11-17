Школьники ЯНАО и ДНР посетят губернаторскую ёлку

На Ямале определили участников губернаторской ёлки. Ими станут 300 ямальских школьников в возрасте от 8 до 13 лет.

Об этом пишет «Ямал 1».

«Среди них дети с высокими результатами в учёбе, спорте, общественной деятельности, дети с особенностями здоровья, из многодетных семей, дети-сироты, дети участников СВО. Наряду с ямальскими ребятами в этом году на губернаторскую ёлку приглашены десять детей из Волновахского района Донецкой Народной Республики», — сообщили в региональном правительстве.

Губернаторская ёлка будет проходить с 19 по 21 декабря.

Ранее издание «Взгляд» сообщило, что в России стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».