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Школьники ЯНАО и ДНР посетят губернаторскую ёлку

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На Ямале определили участников губернаторской ёлки. Ими станут 300 ямальских школьников в возрасте от 8 до 13 лет.
Школьники ЯНАО и ДНР посетят губернаторскую ёлку
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Ямал 1».

«Среди них дети с высокими результатами в учёбе, спорте, общественной деятельности, дети с особенностями здоровья, из многодетных семей, дети-сироты, дети участников СВО. Наряду с ямальскими ребятами в этом году на губернаторскую ёлку приглашены десять детей из Волновахского района Донецкой Народной Республики», — сообщили в региональном правительстве.

Губернаторская ёлка будет проходить с 19 по 21 декабря.

Ранее издание «Взгляд» сообщило, что в России стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».

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