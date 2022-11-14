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В Петербурге навигация маломерных судов прекращается с 15 ноября

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В Санкт-Петербурге в ночь на 15 ноября для маломерных судов закрывается навигация на реках и каналах.
В Петербурге навигация маломерных судов прекращается с 15 ноября
  • РИА Новости

За нарушение правил хозяевам плавсредств грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, передаёт ОТР.

Также мосты между Петроградской и Выборгской сторонами города перестанут разводить на следующей неделе.

На самой же Неве они будут работать в летнем режиме до конца месяца. Навигация продлится до декабря.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что водное путешествие из Санкт-Петербурга в Кронштадт совершили свыше 104 тыс. человек за год.

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