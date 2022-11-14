Песков назвал в корне неверными слова Сунака о позиции России по вопросу продовольствия
- РИА Новости
«Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки», — сказал Песков.
Он отметил, что подавляющее большинство поставок из общего глобального объёма не имеет отношения ни к России, ни к Украине.
Ранее Сунак призвал «положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России».
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.