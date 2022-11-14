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Песков назвал в корне неверными слова Сунака о позиции России по вопросу продовольствия

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака, обвинившего Россию в превращении продовольствия в оружие, в корне неверны.
Песков назвал в корне неверными слова Сунака о позиции России по вопросу продовольствия
  • РИА Новости

«Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки», — сказал Песков.

Он отметил, что подавляющее большинство поставок из общего глобального объёма не имеет отношения ни к России, ни к Украине.

Ранее Сунак призвал «положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России».

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

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