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Средняя площадь квартир в новостройках Москвы за год сократилась на 7%

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Аналитики компании «Метриум» сообщили, что средняя площадь квартир в новостройках столицы за год уменьшилась на 4,3 кв. м — до 55 кв. м, или на 7%.
Средняя площадь квартир в новостройках Москвы за год сократилась на 7%
  • Gettyimages.ru
  • © Nikolay Kenji / EyeEm

Об этом пишут «Известия».

«В сентябре 2022 года средняя площадь лотов (здесь и далее — включая апартаменты соответствующего сегмента) в Москве (старой и новой) составила 55 кв. м. В сентябре 2021 года застройщики предлагали приобрести квартиру со средней площадью 59,3 кв. м», — отметили в компании.

Сокращение площади квартир — это давняя тенденция на московском рынке жилья, объяснил основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

«В последние годы она стала одной из причин роста интереса к Новой Москве со стороны потенциальных покупателей жилья в столице, где больше шансов найти просторную квартиру за адекватный бюджет», — отметил он.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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