Welt: немецкий генерал призвал к поиску сценариев выхода из конфликта на Украине

Генерал ФРГ в отставке Роланд Катер призвал искать возможные варианты сценариев выхода из украинского конфликта.

В эфире телеканала Die Welt Катер ответил на вопрос, стоит ли начинать задумываться о сценариях выхода из конфликта на Украине.

«Я всегда выступал за то, чтобы за кулисами — по крайней мере не публично, не в средствах массовой информации — задуматься о том... какие сценарии выхода возможны», — сказал он.

По словам Катера, Украина «постепенно истекает кровью». У Киева нет достаточного количества личного состава для создания резервов.

Ранее обозреватель CNN высказал мнение, что новости для Украины «ухудшаются с каждым днём», так как войска России в зоне СВО набирают темп продвижения.