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Welt: немецкий генерал призвал к поиску сценариев выхода из конфликта на Украине

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Генерал ФРГ в отставке Роланд Катер призвал искать возможные варианты сценариев выхода из украинского конфликта.
Welt: немецкий генерал призвал к поиску сценариев выхода из конфликта на Украине
  • © AP Photo / Iryna Rybakova

В эфире телеканала Die Welt Катер ответил на вопрос, стоит ли начинать задумываться о сценариях выхода из конфликта на Украине. 

«Я всегда выступал за то, чтобы за кулисами — по крайней мере не публично, не в средствах массовой информации — задуматься о том... какие сценарии выхода возможны», — сказал он. 

По словам Катера, Украина «постепенно истекает кровью». У Киева нет достаточного количества личного состава для создания резервов. 

Ранее обозреватель CNN высказал мнение, что  новости для Украины «ухудшаются с каждым днём», так как войска России в зоне СВО набирают темп продвижения. 

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