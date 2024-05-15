Володин: законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесли в Госдуму
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Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Володина, депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним.
Кроме того, в соответствии с инициативой не допускается розничная торговля энергетиками в потребительской таре объёмом более 500 мл.
Володин добавил, что нужно принять это решение до августа.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.