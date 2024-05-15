Володин: законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесли в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты всех фракций внесли в ГД законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Володина, депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним.

Кроме того, в соответствии с инициативой не допускается розничная торговля энергетиками в потребительской таре объёмом более 500 мл.

Володин добавил, что нужно принять это решение до августа.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.