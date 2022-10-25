СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области

Следственный комитет России расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области.

«Следственный комитет Российской Федерации установит лиц, причастных к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Вечером 24 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в регионе. По его словам, никто не пострадал.

По данным СК, инцидент произошёл на железнодорожном перегоне в Брянской области между городами Новозыбковом и Злынкой.