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СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области

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Следственный комитет России расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области.
СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области
  • РИА Новости

«Следственный комитет Российской Федерации установит лиц, причастных к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Вечером 24 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в регионе. По его словам, никто не пострадал.

По данным СК, инцидент произошёл на железнодорожном перегоне в Брянской области между городами Новозыбковом и Злынкой.

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