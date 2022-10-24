Губернатор: взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в регионе, никто не пострадал.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня вечером на перегоне между населёнными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», — заявил Богомаз.

По его словам, железнодорожные пути повреждены, на месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек получил ранения в результате наезда комбайна на мину в регионе.