Губернатор: взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сегодня вечером на перегоне между населёнными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», — заявил Богомаз.
По его словам, железнодорожные пути повреждены, на месте работают оперативные службы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек получил ранения в результате наезда комбайна на мину в регионе.