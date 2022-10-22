Один человек пострадал в Белгородской области при наезде комбайна на мину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram заявил, что один человек получил ранения в результате наезда комбайна на мину в регионе.

РИА Новости

По его словам, инцидент произошёл в городе Валуйки. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. «По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошёл подрыв», — написал губернатор. Уточняется, что получившему травмы мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее в районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений.