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Один человек пострадал в Белгородской области при наезде комбайна на мину

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram заявил, что один человек получил ранения в результате наезда комбайна на мину в регионе.
Один человек пострадал в Белгородской области при наезде комбайна на мину
  • РИА Новости

По его словам, инцидент произошёл в городе Валуйки. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

«По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошёл подрыв», — написал губернатор.

Уточняется, что получившему травмы мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений.

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