В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе приступили к установке защитных сооружений.

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«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал он в своём Telegram. Ранее в Белгородской области до 6 ноября продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.