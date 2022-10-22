В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе приступили к установке защитных сооружений.
- globallookpress.com
- © Nikolay Gyngazov
«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал он в своём Telegram.
Ранее в Белгородской области до 6 ноября продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.
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