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Эксперт Анисимова дала рекомендации по управлению личными финансами

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Эксперт по управлению личными финансами Елена Анисимова дала рекомендации по ведению бюджета.
Эксперт Анисимова дала рекомендации по управлению личными финансами
  • Gettyimages.ru
  • © Andersen Ross

«Во-первых, нужно определить, что вам необходимо для комфортной жизни в течение месяца, и посчитать, сколько на это нужно денег. Важно проявлять гибкость — если денег явно не хватает на всё, что вы запланировали в этом месяце, нужно от чего-то отказаться или найти дополнительный способ заработка», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.

По её словам, полезно собирать все чеки и вести учёт потраченных средств, чтобы исключить лишние траты.

«В-третьих, большое значение имеет формирование резервного фонда в 3 — 6 среднемесячных зарплат. Его нужно регулярно пополнять — эти средства нужно вычесть из зарплаты заранее и ни в коем случае не рассчитывать на них при составлении плана на месяц», — посоветовала Анисимова.

Она добавила, что также можно изучить литературу о финансовой грамотности и посетить различные семинары на эту тему.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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