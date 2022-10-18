Узнать больше

Парад Памяти пройдёт 7 ноября в Самаре

Короткая ссылка
Парад Памяти пройдёт 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре.
Парад Памяти пройдёт 7 ноября в Самаре
  • globallookpress.com
  • © Li Ming/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Тематика парада в этом году — «Дорога Победы». Это связующая нить между прошлым и будущим. В 1941 году по площади прошла сформированная в Куйбышеве 60-я резервная армия, которой командовал Максим Пуркаев. В скором времени её переименовали в 3-ю ударную армию: именно она водрузила знамя над рейхстагом. Так что дорога Победы в Великой Отечественной войне началась именно в нашем городе», — заявила исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области Ирина Жичкина.

В параде примут участие военнослужащие, представители силовых структур, юнармейцы, кадеты, суворовцы.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить