Парад Памяти пройдёт 7 ноября в Самаре

Парад Памяти пройдёт 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Тематика парада в этом году — «Дорога Победы». Это связующая нить между прошлым и будущим. В 1941 году по площади прошла сформированная в Куйбышеве 60-я резервная армия, которой командовал Максим Пуркаев. В скором времени её переименовали в 3-ю ударную армию: именно она водрузила знамя над рейхстагом. Так что дорога Победы в Великой Отечественной войне началась именно в нашем городе», — заявила исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области Ирина Жичкина.

В параде примут участие военнослужащие, представители силовых структур, юнармейцы, кадеты, суворовцы.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.