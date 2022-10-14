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Психолог Суркова отметила позитивную роль юмора в вопросе примирения с ребёнком

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Семейный психолог Лариса Суркова рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.
Психолог Суркова отметила позитивную роль юмора в вопросе примирения с ребёнком
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  • © Ghislain & Marie David de Lossy

«Если у вас нет возможности разъединиться, но конфликт уже произошёл, то в любом случае нужна пауза. Пусть она будет не полтора часа, а хотя бы пять минут, но будет. И не важно, сколько лет вашему ребёнку — пять или шестнадцать — отстранитесь, уйдите в ванную, умойтесь, просто придите в себя», — посоветовала Суркова в беседе с ФАН.

Она также отметила позитивную роль юмора в конфликтной ситуации.

«Бывает, что сын злится, а я подойду к нему и скажу: «Ты ж мой зайчик, ты ж мой мальчик маленький, ну дай же мамочка поцелует». И всё, он сразу тает. Конечно, на людях делать такое сложно, но дома — вполне», — поделилась психолог.

Ранее медицинский психолог Любовь Крушинских в беседе с «Известиями» предупредила, что сдерживание детьми эмоций может быть чревато аутоагрессией. Это, в свою очередь, может привести к проблемам со здоровьем.

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