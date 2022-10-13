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Психолог Наумова рассказала, как противостоять травле в школе

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Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как противостоять травле в школе.
Психолог Наумова рассказала, как противостоять травле в школе
  • Gettyimages.ru

«Ребёнку важно не проявлять эмоции, если над ним подшучивают и устраивают травлю. То есть не давать другим детям ярких эмоций. Возможно, им станет неинтересно дальше играть в эту игру и обижать его», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если самостоятельно справиться с ситуацией не удаётся, то ученик должен обратиться за помощью к родителям. Взрослым прежде всего нужно выслушать ребёнка и поддержать его.

«Ни в коем случае не допускается критика. Только поддержка, сочувствие, сопереживание. Родителям также важно сохранить спокойствие, не выйти на гнев», — уточнила Наумова.

Как отметила эксперт, родителям необходимо оповестить классного руководителя и написать письмо на имя директора образовательной организации.

«С ребёнком хорошо было бы обратиться к детскому психологу. Иногда требуется обратиться к семейному психологу. Потому что часто бывает, что травят определённых детей, которые не умеют за себя постоять. Которые не умеют отстаивать свои границы по каким-либо причинам. Соответственно, специалист им поможет», — сообщила Наумова.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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