Психолог Лобанова заявила, что осенняя хандра может быть симптомом серьёзного заболевания

Медицинский психолог Диана Лобанова рассказала, в каких случаях осенняя хандра может быть симптомом серьёзного заболевания.

Осенняя хандра должна проходить быстро, но если этого не происходит, она может перетечь в депрессию, объяснила эксперт в беседе с «Известиями».

«Помимо основных симптомов, депрессии могут сопутствовать дополнительные нарушения в виде снижения концентрации и внимания, мрачного видения будущего... нарушения сна, аппетита», — предупредила психолог.

Лобанова посоветовала обратиться к медицинскому психологу в случае обнаружения хотя бы нескольких из перечисленных симптомов.

Эндокринолог Зухра Павлова в интервью Радио Sputnik назвала кофе и шоколад хорошими стимуляторами в осенний период.