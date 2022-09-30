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Психолог Лобанова заявила, что осенняя хандра может быть симптомом серьёзного заболевания

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Медицинский психолог Диана Лобанова рассказала, в каких случаях осенняя хандра может быть симптомом серьёзного заболевания.
Психолог Лобанова заявила, что осенняя хандра может быть симптомом серьёзного заболевания
  • Gettyimages.ru

Осенняя хандра должна проходить быстро, но если этого не происходит, она может перетечь в депрессию, объяснила эксперт в беседе с «Известиями».

«Помимо основных симптомов, депрессии могут сопутствовать дополнительные нарушения в виде снижения концентрации и внимания, мрачного видения будущего... нарушения сна, аппетита», — предупредила психолог.

Лобанова посоветовала обратиться к медицинскому психологу в случае обнаружения хотя бы нескольких из перечисленных симптомов.

Эндокринолог Зухра Павлова в интервью Радио Sputnik назвала кофе и шоколад хорошими стимуляторами в осенний период.

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