Каждый пятый россиянин боится, что во время путешествия закончится бензин
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Согласно результатам, представленным «Газетой.Ru», четверть автовладельцев обеспокоены тем, что в пути может сесть аккумулятор или их машина не заведётся.
Около 20% опрошенных боятся, что в самый неподходящий момент поездки закончится топливо. Волнение автомобилистов вызывают не только технические проблемы.
Опрос показал, что многие опасаются физически устать в дороге (23%), заблудиться по пути (19%), потратить слишком много денег (13%), не рассчитать количество бензина (12%) или остаться без еды и воды (9%).