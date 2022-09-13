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Каждый пятый россиянин боится, что во время путешествия закончится бензин

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Аналитики «Ситидрайв» и СК «Росгосстрах» в ходе совместного опроса с командой исследований VK выяснили, что 57% процентов россиян боятся поломок, по причине которых необходимо будет отменить путешествие на личном автомобиле.
Каждый пятый россиянин боится, что во время путешествия закончится бензин
  • Gettyimages.ru
  • © John Lamb

Согласно результатам, представленным «Газетой.Ru», четверть автовладельцев обеспокоены тем, что в пути может сесть аккумулятор или их машина не заведётся.

Около 20% опрошенных боятся, что в самый неподходящий момент поездки закончится топливо. Волнение автомобилистов вызывают не только технические проблемы.

Опрос показал, что многие опасаются физически устать в дороге (23%), заблудиться по пути (19%), потратить слишком много денег (13%), не рассчитать количество бензина (12%) или остаться без еды и воды (9%).

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