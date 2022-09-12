Патрушев: в Сибири нужны дополнительные меры для быстрой реакции на природные катаклизмы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Сибири нужны дополнительные меры для быстрой реакции на природные катаклизмы.

Об этом он сказал в Кемерове на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

«Несмотря на то что площадь лесных пожаров в текущем году уменьшилась, количество очагов возгораний выросло более чем на 43%», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что в паводковый период на территории округа причинён ущерб инфраструктуре в 16 населённых пунктах, подтоплены два моста, 19 участков автомобильных дорог, 1 380 приусадебных участков.

«Поэтому необходимо принять дополнительные меры, позволяющие своевременно реагировать на возможные масштабные кризисные ситуации», — указал секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что ущерб от чрезвычайных ситуаций разного характера в Сибири в нынешнем году вырос почти вдвое, достигнув почти 1,4 млрд рублей.