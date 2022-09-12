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Патрушев заявил о росте ущерба от ЧС в Сибири

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ущерб от чрезвычайных ситуаций разного характера в Сибири в нынешнем году вырос почти вдвое, достигнув почти 1,4 млрд рублей.
Патрушев заявил о росте ущерба от ЧС в Сибири
  • РИА Новости

Об этом он сказал в Кемерове на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

«Особую актуальность данная тема приобретает в связи с ростом в округе количества чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, пожарами, техногенными авариями, от которых в текущем году материальный ущерб уже составил почти 1,4 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году», — цитирует его ТАСС.

6 сентября в Минприроды заявили, что ущерб от лесных пожаров в России с начала года составил 9,3 млрд рублей.

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