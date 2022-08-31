военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бочкарёв: готовность основных конструкций станции «Лианозово» салатовой ветки метро превысила 80%

Короткая ссылка
Монолитные работы на станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена выполнены более чем на 80%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: готовность основных конструкций станции «Лианозово» салатовой ветки метро превысила 80%
  • РИА Новости

«В скором времени начнётся архитектурная отделка станции. Ключевым элементом дизайна станет анфилада из трёхпролётных порталов», — рассказал Бочкарёв.

Цвет порталов будет сочетаться с тёмными металлическими панелями потолка и путевых стен, а также со светло-серыми гранитными плитами, которыми будут отделаны пол и цоколь колонн.

«В отделке станции большое внимание будет уделено световому оформлению. Так, на потолке смонтируют алюминиевые ламели тёмно-серого и белого цветов со встроенными кругами диаметром 3 м со светодиодными светильниками. Большие светящиеся круги на фоне алюминиевых ламелей в сочетании с металлическими панелями на стенах создадут у москвичей ощущение солнечного света», — сообщил вице-мэр.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что станция «Лианозово» получит элементы современной навигации: например, появится система визуальной и тактильной информации для слабовидящих пассажиров.

Кравцов также напомнил, что на базе станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии создадут ТПУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить