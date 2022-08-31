Бочкарёв: готовность основных конструкций станции «Лианозово» салатовой ветки метро превысила 80%

Монолитные работы на станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена выполнены более чем на 80%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В скором времени начнётся архитектурная отделка станции. Ключевым элементом дизайна станет анфилада из трёхпролётных порталов», — рассказал Бочкарёв.

Цвет порталов будет сочетаться с тёмными металлическими панелями потолка и путевых стен, а также со светло-серыми гранитными плитами, которыми будут отделаны пол и цоколь колонн.

«В отделке станции большое внимание будет уделено световому оформлению. Так, на потолке смонтируют алюминиевые ламели тёмно-серого и белого цветов со встроенными кругами диаметром 3 м со светодиодными светильниками. Большие светящиеся круги на фоне алюминиевых ламелей в сочетании с металлическими панелями на стенах создадут у москвичей ощущение солнечного света», — сообщил вице-мэр.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что станция «Лианозово» получит элементы современной навигации: например, появится система визуальной и тактильной информации для слабовидящих пассажиров.

Кравцов также напомнил, что на базе станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии создадут ТПУ.