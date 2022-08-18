В Тверской области обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Тверской области обнаружили две миномётные мины, артиллерийский снаряд и ручную гранату времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Тверской области, мины и снаряд обнаружили в Торопце, гранату — в Западной Двине.

Силами группы специальных работ взрывоопасные предметы были ликвидированы на полигоне.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.