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В Тверской области обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

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В Тверской области обнаружили две миномётные мины, артиллерийский снаряд и ручную гранату времён Великой Отечественной войны.
В Тверской области обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Как сообщает tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Тверской области, мины и снаряд обнаружили в Торопце, гранату — в Западной Двине.

Силами группы специальных работ взрывоопасные предметы были ликвидированы на полигоне.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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