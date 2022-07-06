В 2023 году в федеральном проекте «Чистый воздух» примут участие более 40 городов

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В 2023 году в федеральной программе «Чистый воздух» национального проекта «Экология» примет участие 41 город.
В 2023 году в федеральном проекте «Чистый воздух» примут участие более 40 городов
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

Перечень городов-участников проекта «Чистый воздух» основан на мониторинге Росгидромета. В него войдут города, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Сейчас в проекте участвуют 12 городов, список расширится до 41 города.

«Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта. В списке на включение — 29 городов, где по итогам наблюдений отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. Для каждого города необходимо будет предусмотреть отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя — строгую ответственность за соблюдение экологических норм», — рассказала Абрамченко.

Программа предполагает снижение выброса загрязняющих веществ к 2030 году в два раза.

Ранее «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города сообщила, что в столице начались работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки.

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