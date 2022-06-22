Президент России Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня, в День памяти и скорби.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер по прибытии к Могиле Неизвестного Солдата традиционно объявляет минуту молчания, чтобы почтить память советских солдат, погибших в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось о том, что акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, прошла в Софии. В ней приняли участие российские дипломаты во главе с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. 21 июня у памятника Советской армии зажгли свечи и почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны минутой молчания.