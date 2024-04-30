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Пятилетний ребёнок погиб от падения дерева в Карачаево-Черкесии

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Следственный комитет по Карачаево-Черкесии начал проверку из-за того, что в посёлке Домбай пятилетний ребёнок погиб от падения дерева.
Пятилетний ребёнок погиб от падения дерева в Карачаево-Черкесии
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram регионального ведомства.

«Проводится процессуальная проверка по факту смерти ребёнка в посёлке Домбай Карачаевского городского округа КЧР», — отмечается в заявлении.

По имеющимся данным, 29 апреля дерево упало на дорогу около машины в поселке Домбай. В этот момент возле автомобиля находился ребёнок вместе с семьёй. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребёнка деревом в парке Красногорска.

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