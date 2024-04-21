СК возбудил дело из-за травмирования ребёнка деревом в Красногорске

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребёнка деревом в парке Красногорска.

«Следственным отделом по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, приведшей к травмированию ребёнка (ст. 293 УК России)», — говорится в Telegram ведомства.

По предварительным данным, в Красногорске на трёхлетнюю девочку, играющую на детской площадке, упала часть отломившегося дерева. С травмами головы её госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на детской площадке в подмосковном Красногорске на девочку из-за сильного ветра упало дерево. По факту происшествия уже начата проверка.