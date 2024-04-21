Минздрав рассказал о состоянии девочки, на которую упало дерево в Красногорске

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области заявили о тяжёлом состоянии девочки, на которую упало дерево в парке Красногорска.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное Минздраву МО. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое», — отметили в региональном министерстве.

Уточняется, что девочке оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что на детской площадке в подмосковном Красногорске на двухлетнюю девочку из-за сильного ветра упало дерево. По факту происшествия уже начата проверка.