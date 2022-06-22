Российские дипломаты поучаствовали в акции «Свеча памяти» в Болгарии 21 июня

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Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, прошла в Софии. В ней приняли участие российские дипломаты во главе с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. 

21 июня у памятника Советской армии зажгли свечи и почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны минутой молчания. 

Об этом сообщает ТАСС. 

«Эта «свеча памяти» — память о тех, кто погиб, о воинах, которые защищали мир от фашизма, о всех тех, кто сражался с фашизмом в других странах. Будучи сегодня в Болгарии, нельзя не сказать о тех болгарах, которые также отдали свои жизни за освобождение от этой коричневой чумы. Эта война была очень страшная, Советский Союз потерял в ней 27 млн человек, из которых 15 млн были обыкновенными мирными жителями и были просто истреблены», — заявила Митрофанова в ходе мероприятия.

В акции также поучаствовали диппредставители других государств. 

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