МИД: Армения состоит в ОДКБ, но не хочет быть частью неработающего механизма
- РИА Новости
«Вы знаете, что за последние несколько лет было несколько вторжений на суверенную территорию Республики Армения, и мы являемся членом ОДКБ, миссией которой является защита суверенных территорий и границ стран-членов. Когда произошли эти вторжения, мы не увидели должных действий со стороны организации, членом которой мы являемся», — сказал Мирзоян, его цитирует Интерфакс.
«Отсутствие должной реакции» вызвало вопросы, заявил министр.
«Мы пока являемся членом ОДКБ, но должны работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали», — продолжил Мирзоян.
В конце марта генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения в последнее время не участвует в работе секретариата организации, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.