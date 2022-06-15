В ОНК рассказали о содержании под стражей в СИЗО №4 Москвы почти ослепшего заключённого

В СИЗО №4 УФСИН Москвы содержится почти слепой гражданин, инвалид I группы, обвиняемый в экономическом преступлении. Без помощи сокамерников он лишён возможности не только обслуживать себя, но и просто передвигаться. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Мы видели, как он шёл по тюремному коридору, держась рукой за плечо соседа, это выглядело как на средневековых картинах», — рассказал член комиссии.

По его словам, утверждённый правительством России перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, предусматривает полную слепоту, а у этого заключённого осталось ещё несколько сотых процента зрения, поэтому врачи не признают его слепым.

В ОНК Москвы сообщили, что комиссия отправила обращение в прокуратуру с просьбой проверить, не является ли содержание под стражей «избыточной мерой пресечения по отношению к данному гражданину». Сам он надеется на изменение судом меры пресечения на подписку о невыезде.

Ранее в ОНК рассказали, что московские СИЗО переполнены, в некоторых изоляторах число содержащихся в камерах превышает норматив на четверть и более.