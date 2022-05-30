Психолог Мурадян рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку

Коуч и психолог Юрий Мурадян рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку.

«Первое и весьма актуальное именно сейчас — критическое мышление. Этот навык поможет вам анализировать информацию, делать выводы и принимать решения, исходя из текущей ситуации. Он очень важен для формирования собственного мнения и позиции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, также необходимо уметь работать с фактами, чтобы научиться принимать правильные решения.

Не менее важными Мурадян назвал эмоции.

«А точнее — эмоциональная грамотность, то есть способность распознавать свои эмоции и эмоции других людей. Умение управлять этими эмоциями при взаимодействии с коллективом, близкими и так далее. В бизнесе также очень важна нейтральность. Она позволит вам определить возможности и настоящие цели», — сообщил он.

Эксперт добавил, что как никогда важно уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям в работе и жизни.

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