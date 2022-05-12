В России с 1 июня изменится порядок начисления и размер некоторых пенсий

В России с 1 июня вступит в силу закон, предусматривающий изменение порядка начисления страховой пенсии по потере кормильца. Также в июне некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии. Об этом пишет Life.ru.

Отмечается, что получающим страховую пенсию по потере кормильца совершеннолетним выпускникам школ сохранят право на выплату до 1 сентября. При этом если выпускник станет студентом, то продолжит получать пенсию на протяжении всего периода учёбы — до 23 лёт.

Кроме того, закон предусматривает упрощённый порядок возобновления выплаты пенсии по потере кормильца при поступлении подростка в колледж или вуз — она будет выплачиваться автоматически, без подачи заявления.

Также старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова сообщила, что некоторые пенсионеры в России с 1 июня получат прибавку к пенсии.

«Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года», — сказала она.

Петрикова напомнила, что в феврале массово проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам на 8,6%. Она объяснила, что работавшие в феврале пенсионеры не получили эту прибавку, однако если они «уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%».

«Выплаты будут увеличены автоматически. Обращаться для этого никуда не нужно», — добавила специалист.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки граждан предпенсионного возраста.