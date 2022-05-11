Юрист Петрикова напомнила о предстоящей прибавке к пенсии для ряда граждан

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила о предстоящей прибавке к пенсии для ряда граждан.

«С 1 июня некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии. Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как пояснила юрист, в феврале была индексация пенсий неработающим пенсионерам на 8,6%. Те, кто тогда ещё работал, прибавку не получили. Но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня 2022 года их страховые пенсии проиндексируют на тот же процент.

«Выплаты будут увеличены автоматически. Обращаться для этого никуда не нужно», — добавила Петрикова.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки граждан предпенсионного возраста.