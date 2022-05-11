В Союзе пешеходов России прокомментировали инициативу по ограничению скорости электросамокатов

Глава Союза пешеходов России Владимир Соколов прокомментировал инициативу по ограничению до 25 км/ч скорости для всех ввозимых в Россию электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.

«По нашей статистике, за 2021 год у нас 20 погибших электросамокатчиков, сотни раненых, гибнут даже дети. И не факт, что они ездили с огромной скоростью: их просто не ждут на дорогах, они не видны и не слышны», — заявил он в беседе с НТВ.

Как считает эксперт, для повышения безопасности участников дорожного движения можно было бы отнести большинство электрических средств индивидуальной мобильности к «источникам повышенной опасности».

«К слову, во Франции два года назад ЭСИМ могли ездить по тротуарам, а в 2021-м запретили ездить им там даже со скоростью 6 км/ч. Объяснили это тем, что просто нельзя всё проконтролировать и уберечь от столкновения», — привёл пример Соколов.

Он также отметил, что в странах, где максимальная скорость ЭСИМ составляет 20—25 км/ч, есть велодорожки.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Известиями» назвал неэффективной инициативу по ограничению до 25 км/ч скорости для всех ввозимых в Россию электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.