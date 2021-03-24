«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: что сказал Байден? Отношений с ЕС больше нет? Губернатор Белозерцев утратил доверие

Короткая ссылка
RT
В прямом эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим беспрецедентный дипломатический скандал между Москвой и Вашингтоном, который возник после интервью Джо Байдена и итогом которого могли бы стать окончательные похороны российско-американских отношений — если бы они, конечно, были ещё живы. Та же история с Евросоюзом. Кроме того, поговорим об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по подозрению во взятках. Также обсудим интервью скопинского маньяка Собчак и новый формат протестов от сторонников Навального и Тихановской.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить