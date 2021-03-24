«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: что сказал Байден? Отношений с ЕС больше нет? Губернатор Белозерцев утратил доверие

В прямом эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим беспрецедентный дипломатический скандал между Москвой и Вашингтоном, который возник после интервью Джо Байдена и итогом которого могли бы стать окончательные похороны российско-американских отношений — если бы они, конечно, были ещё живы. Та же история с Евросоюзом. Кроме того, поговорим об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по подозрению во взятках. Также обсудим интервью скопинского маньяка Собчак и новый формат протестов от сторонников Навального и Тихановской.