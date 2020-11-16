Правила выписки: в России утвердили новые правила для контактировавших с больными COVID-19

Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил по профилактике распространения COVID-19. В частности, контактировавшие с коронавирусными больными могут без сдачи теста выйти из изоляции после двухнедельного карантина, если у них не проявились клинические симптомы. Пациентов с коронавирусом после прохождения лечения можно будет выписывать при получении одного отрицательного ПЦР-исследования на наличие возбудителя COVID-19. Также устанавливается максимальный срок выполнения теста на коронавирус — 48 часов. За минувшие сутки в России зафиксировано 22 778 новых случаев заболевания, 13 864 пациента выздоровели, 303 человека скончались.

В России со вторника, 17 ноября, вступят в силу новые нормы, касающиеся санитарно-эпидемиологических правил по профилактике распространения COVID-19. Соответствующие поправки внесла глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно постановлению, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией должны находиться в изоляции не менее двух недель или до момента выздоровления (если у них также развилось заболевание), а выписка с карантина допускается без проведения теста на коронавирус.

«Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», — говорится в документе.

При этом выписка пациентов после прохождения ими лечения производится при получении одного отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19.

Также новыми нормами определяется, что срок выполнения исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком, у которого брали пробу.

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что нагрузка на системы здравоохранения в регионах растёт. «Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала», — отметил он.

Также по теме «Тело горело будто в огне»: переболевшие коронавирусом рассказали о его последствиях В общей сложности в РФ выявлено 1 903 253 случая COVID-19. У четверти инфицированных, по данным оперштаба, симптомов не наблюдается....

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в 53 субъектах Федерации занятость коечного фонда находится на уровне 90%. В связи с этим в регионах реализуется так называемая этапность использования койко-мест: «То есть этапность койки первичного приёма и койки долечивания».

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 778 новых случаев коронавируса, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии. В субботу и воскресенье сообщалось о 22 702 и 22 572 выявленных больных соответственно.

За всё время в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 1 948 603 человек, 1 453 849 из них выздоровели (74,61%), в том числе 13 864 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 33 489 пациентов (1,72%). За сутки отмечено 303 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 69,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, под медицинским наблюдением остаются 458,6 тыс. человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Москве — 6360. В Санкт-Петербурге выявлены 2039 заболевших, что стало самым высоким показателем с начала наблюдений.

Значительное число новых заболевших также зафиксировано в Московской (810) и Нижегородской (403) областях, в Карелии (353), Архангельской (346) и Свердловской (341) областях, Красноярском крае (327).

По информации столичного оперштаба, за последние сутки в Москве госпитализировано 1217 пациентов с COVID-19, на аппаратах ИВЛ в больницах города находятся 373 человека.

Медицинские работники в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19

РИА Новости

© Алексей Майшев

Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, лаборатории резервных госпиталей за время работы провели более 600 тыс. исследований. Уточняется, что в таких лабораториях выполняют общий и биохимический анализы крови, тесты на коронавирус, анализы мочи, проводят гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов.

«Центры для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и на ВДНХ обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство результатов анализов готовы уже в течение 20—40 минут с момента взятия: «Благодаря этому врачи могут оценить состояние пациента и при необходимости оперативно скорректировать лечебно-диагностический процесс, назначить терапию с учётом патологии органов и систем».

Также стало известно, что в 2021 году из бюджета Москвы выделят почти 10 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд рублей, что выше 2020 года, из них чуть меньше 10 млрд рублей — вакцинация от коронавирусной инфекции», — цитирует Интерфакс Хрипуна.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург высказал предположение, что массовая вакцинация от коронавируса может стартовать в Москве и Подмосковье уже в ноябре. По его словам, к концу месяца можно рассчитывать на 500 тыс. доз вакцины в гражданском обороте.

Наряду с вопросом финансирования вакцинации Хрипун рассказал о достаточном количестве лекарственных препаратов в московских аптеках. По его словам, медицинские организации и склады Москвы обеспечены трёхмесячным запасом лекарств. Среди имеющихся препаратов представлены лекарства от коронавируса и препараты, влияющие на свёртываемость крови.

Хрипун отметил, что в 2020 году Москва приобрела лекарственные препараты для борьбы с коронавирусом на сумму более 8 млрд рублей. В следующем году финансирование на льготное обеспечение лекарствами должно составить 45 млрд рублей, что на 2 млрд выше показателей текущего года.

Из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса власти Бурятии приняли решение на две недели приостановить работу торговых центров, заведений общественного питания и баров, объектов розничной торговли, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун. Продолжают работать аптеки, салоны услуг связи, продуктовые магазины, а также непродовольственные магазины с товарами первой необходимости.

Медики об особенностях COVID-19

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил о наличии общих черт у коронавируса и испанки — вируса, который распространялся в начале XX века. Как он отметил в интервью радио Sputnik, испанка также распространялась волнами в определённые сезоны.

«У пандемии испанки столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжёлая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — заявил иммунолог.

По словам медика, «рецепт» завершения эпидемии есть, но он связан с жёсткими ограничениями. Он отметил, что болезнь прекратит распространяться, если «одновременно запереть всех людей в квартирах, чтобы никто никуда не ходил». Болибок выразил мнение, что в этом случае эпидемия «кончится за две недели».