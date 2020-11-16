Попова утвердила новые нормы по контактировавшим с больными COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, касающееся людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Попова утвердила новые нормы по контактировавшим с больными COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, люди, контактировавшие с больным COVID-19, должны проходить 14-дневный карантин, после чего могут покидать изоляцию без теста на коронавирус.

«Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», — говорится в документе.

Ранее Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России, несмотря на рост заболеваемости, остаётся управляемой.

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