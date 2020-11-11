Попова назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России, несмотря на рост заболеваемости, остаётся управляемой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нам удаётся удерживать ситуацию управляемой. Я хочу сказать, в сравнении с Европой: среднесуточный показатель более 40 на 100 тыс. населения в сутки за истекший период, и он нарастает», — сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы, стенограмма которой опубликована на сайте комитета по охране здоровья.

Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы заявила, что показатель распространения коронавирусной инфекции COVID-19 превышен в 35 регионах России.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что публикация промежуточных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», свидетельствующих о её эффективности, делает возможным начало массовой вакцинации в течение ближайших недель.