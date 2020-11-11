Голикова заявила о превышении показателя распространения COVID-19 в 35 регионах

Показатель распространения коронавирусной инфекции COVID-19 превышен в 35 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

«Этот показатель, который мы измеряем как статистический показатель распространения инфекции, превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны», — сказала она.

По словам Голиковой, наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения — в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве.

Стенограмма встречи размещена на сайте комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в 46 российских регионах наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, в 33 — продолжается рост заболеваемости.

Кроме того, она призвала усилить ограничительные меры в регионах с высокими показателями заболеваемости.