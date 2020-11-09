Попова призвала ужесточить ограничения по коронавирусу в ряде регионов

В регионах России с высокими показателями по заболеваемости коронавирусом надо усилить режим ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По её словам, в ряде регионов в общественном транспорте и торговых центрах «более 50% людей ходят без масок».

«Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Пензенской области», — сказала она.

Попова заявила, что запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00 был установлен в 56 субъектах, режим дезинфекции усилен «только в 61 субъекте», ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями введены в 59 субъектах.

«Хотелось бы отметить субъекты, в которых административные санкции практически не применяются и не введён запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийского уровня», — подчеркнула она.

Как заявила глава ведомства, речь идёт о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской и Пензенской областях, а также о Карачаево-Черкесской Республике, республиках Коми, Хакасия, Ингушетия и Забайкальском крае.

«К сожалению, при абсолютно чётких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жёстко контролировать, в ряде субъектах этого не происходит. Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — заключила она.

Ранее Попова сообщила, что в 46 регионах России отмечается стабилизация ситуации с COVID-19, в 33 — продолжается рост заболеваемости.

RT вёл прямую трансляцию заседания.