Роспотребнадзор обязал сократить срок теста на коронавирус до 48 часов

Срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, люди, контактировавшие с больным COVID-19, должны проходить 14-дневный карантин, после чего могут покидать изоляцию без теста на коронавирус.

По данным на 16 ноября, в России в течение суток зарегистрировано 22 778 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 1 948 603 случая коронавируса.

За сутки в России провели 534 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.