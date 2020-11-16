Роспотребнадзор обязал сократить срок теста на коронавирус до 48 часов

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Срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Роспотребнадзор обязал сократить срок теста на коронавирус до 48 часов
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, люди, контактировавшие с больным COVID-19, должны проходить 14-дневный карантин, после чего могут покидать изоляцию без теста на коронавирус.

По данным на 16 ноября, в России в течение суток зарегистрировано 22 778 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 1 948 603 случая коронавируса.

За сутки в России провели 534 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

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