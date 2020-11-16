В России за сутки выявили 22 778 случаев коронавируса
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«За последние сутки в России выявлено 22 778 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5640 (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
Накануне в России выявили 22 572 случая заболевания коронавирусом.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила работу страны по борьбе с COVID-19.
14 октября депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.