В России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса

В России в течение суток зарегистрировано 22 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 1 925 825 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 572 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5854 (25,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России выявили 22 702 случая заболевания коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила работу страны по борьбе с COVID-19.

Как она отметила, многие правительства, в том числе Россия, обращаются к мобильным технологиям, чтобы усилить ответные меры общественного здравоохранения.