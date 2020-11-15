В России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 572 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5854 (25,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России выявили 22 702 случая заболевания коронавирусом.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила работу страны по борьбе с COVID-19.
Как она отметила, многие правительства, в том числе Россия, обращаются к мобильным технологиям, чтобы усилить ответные меры общественного здравоохранения.