В России за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса

В России в течение суток зарегистрировано 22 702 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 1 903 253 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 22 702 случая COVID-19... Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 903 253 человека», — говорится в заявлении.

Накануне в России выявили 21 983 случая заболевания коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила работу страны по борьбе с COVID-19. Как она отметила, многие правительства, в том числе Россия, обращаются к мобильным технологиям, чтобы усилить ответные меры общественного здравоохранения.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.