В России за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса
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Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 22 702 случая COVID-19... Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 903 253 человека», — говорится в заявлении.
Накануне в России выявили 21 983 случая заболевания коронавирусом.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила работу страны по борьбе с COVID-19. Как она отметила, многие правительства, в том числе Россия, обращаются к мобильным технологиям, чтобы усилить ответные меры общественного здравоохранения.
Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.