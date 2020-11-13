В России за сутки выявлено 21 983 новых случая коронавируса

В России в течение суток зарегистрировано 21 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждён 1 880 551 случай заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За сутки в России выписаны 18 735 человек после COVID-19, за всё время поправились 1 406 903.

Также за сутки в России подтверждены 411 смертей людей с COVID-19, за всё время — 32 443.

Накануне в России выявили 21 608 случаев коронавируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатель распространения COVID-19 превышен в 35 регионах страны.

Темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда треть населения получит коллективный иммунитет к инфекции, заявил, комментируя ситуацию, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.