В России за сутки выявлено 21 983 новых случая коронавируса
- Reuters
За сутки в России выписаны 18 735 человек после COVID-19, за всё время поправились 1 406 903.
Также за сутки в России подтверждены 411 смертей людей с COVID-19, за всё время — 32 443.
Накануне в России выявили 21 608 случаев коронавируса.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатель распространения COVID-19 превышен в 35 регионах страны.
Темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда треть населения получит коллективный иммунитет к инфекции, заявил, комментируя ситуацию, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.