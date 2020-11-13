Эпидемиолог назвал условие снижения темпов распространения COVID-19

Темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда треть населения получит коллективный иммунитет к инфекции, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет», — рассказал он в беседе с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Горелов добавил, что рост заболеваемости продолжается, снижение темпов зависит от того, насколько люди соблюдают меры профилактики (ношение маски, социальная дистанция).

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян высказался о том, как коронавирусная инфекция влияет на иммунную систему.