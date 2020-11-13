Эпидемиолог назвал условие снижения темпов распространения COVID-19
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«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет», — рассказал он в беседе с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Горелов добавил, что рост заболеваемости продолжается, снижение темпов зависит от того, насколько люди соблюдают меры профилактики (ношение маски, социальная дистанция).
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян высказался о том, как коронавирусная инфекция влияет на иммунную систему.