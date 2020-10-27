Академик РАН высказался о последствиях COVID-19 для иммунной системы

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Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян высказался о том, как коронавирусная инфекция COVID-19 влияет на иммунную систему.
Академик РАН высказался о последствиях COVID-19 для иммунной системы
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Для иммунной системы большой проблемы я не вижу. В результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит — и иммунная система восстанавливается. Есть разные способы реабилитации, катастрофических последствий для иммунной системы эта инфекция не несёт», — цитирует его ТАСС.

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