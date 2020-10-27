Академик РАН высказался о последствиях COVID-19 для иммунной системы

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян высказался о том, как коронавирусная инфекция COVID-19 влияет на иммунную систему.

«Для иммунной системы большой проблемы я не вижу. В результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит — и иммунная система восстанавливается. Есть разные способы реабилитации, катастрофических последствий для иммунной системы эта инфекция не несёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что учёные из США нашли «уязвимое место» у коронавирусов.

18 октября заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, как защищаться от коронавирусной инфекции COVID-19 в зимний период. По его словам, зимой необходимо не забывать про маску и перчатки.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.