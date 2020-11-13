В ВОЗ оценили работу России по борьбе с COVID-19

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила работу страны по борьбе с COVID-19.
В ВОЗ оценили работу России по борьбе с COVID-19
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

«Мы постоянно узнаём новое об этом вирусе. Но за последние десять месяцев мы поняли, насколько важно знать, где находится вирус. Для этого нам нужны надёжные возможности для тестирования на COVID-19. Это важно для реагирования каждой страны на пандемию, и мы видим те значительные усилия, которые вкладывает Россия в обеспечение массового тестирования», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила Вуйнович, многие правительства, в том числе Россия, обращаются к мобильным технологиям, чтобы усилить ответные меры общественного здравоохранения.

Она также подчеркнула, что такие меры, как физическое дистанцирование, ограничение контактов, способствуют снижению заболеваемости.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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